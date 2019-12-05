Минск, , 15:38 — REGNUM Новым главой администрации президента Белоруссии назначен Игорь Сергеенко, ранее занимавший должность первого зампреда КГБ страны. Об этом 5 декабря сообщает агентство БелТА.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении главой администрации президента Игоря Сергеенко», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что заместителем главы администрации президента страны назначена Ольги Чуприс.

Кроме этого, сообщается, что ранее занимавшие эти должности займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет республики (высшая палата парламента Белоруссии) по президентской квоте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает заявления о возможности военной агрессии России или стран Запада в отношении его страны «никому не нужными фейками».