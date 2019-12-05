Москва, , 15:31 — REGNUM В связи с чередой ДТП с участием автобусов вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призвал регионы уделять особое внимание эксплуатационному состоянию дорог, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«С началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» региональные администрации стали уделять внимание строительству региональных дорог. Однако они фактически не осуществляют контроль за организацией дорожного движения непосредственно, в том числе, пассажирского, эксплуатационным состоянием этих дорог», — сказал Неверов в ходе пленарного заседания.

Действовавший до принятия закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок контроля Госавтоинспекцией за эксплуатационным состоянием дорог, не отмененный законодательно, в настоящее время не осуществляется, констатировал парламентарий.

«Этому нужно уделить особое внимание, значение», — подчеркнул Неверов.

За 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики ГИБДД. При этом большинство аварий — 4518 — произошло по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки.