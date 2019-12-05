Эр-Рияд, , 16:00 — REGNUM Страны-члены ОПЕК в ближайшее время проведут саммит, на котором планируется обсуждение серьезного сокращения объемов добычи нефти. Об этом 5 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника, представители стран-членов организации обсудят возможность снижения добычи черного золота на 400 тыс. баррелей в сутки. Текущая добыча составляет — 1 млн 200 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечают эксперты, политика ОПЕК направлена на противостояние росту производства нефти в США, ставших крупнейшим в мире производителем топлива.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Саудовской Аравии, фактическому руководителю ОПЕК, снизить цены на нефть в обмен обещая поставку оружия.

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