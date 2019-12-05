Киев, , 15:31 — REGNUM Власти Украины готовы начать «строить стену» в Донбассе, если в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря сторонам не удастся достигнуть каких-либо соглашений из-за позиции России.

Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак, сообщают 5 декабря украинские СМИ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Ермак заявил — если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, «в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться».

Соратник Зеленского уточнил, что таким образом Киев согласится жить по сценарию «замороженного конфликта», заявив, что можно воспользоваться опытом Израиля. Также в ходе своего выступления в Лондоне Ермак назвал минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе «устаревшими», подчеркивает источник.

ИА REGNUM напоминает, что встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. ранее президент Зеленский заявлял, что сам факт проведения такого саммита — это уже победа Украины.