Киев, , 15:32 — REGNUM Украинское правительство может запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил глава Департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев, сообщает 5 декабря УНИАН.

Проект постановления правительства приостанавливает действие соответствующих соглашений с РФ. Инициатива связана с увеличением количества случаев подделок документов. В частности, из страны могут незаконно вывозить детей.

Отсутствие данных на латинице во внутреннем паспорте и свидетельстве о рождении не позволяет проверять лицо на возможные ограничения, связанные с пересечением границы. Также нельзя автоматически считать информацию при прохождении погранконтроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре порядок пересечения несовершеннолетними линии разграничения в Донбассе был упрощён решением украинских властей.

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