Минск, , 15:20 — REGNUM «Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры. Их просто надо исполнять», — заявил 5 декабря Александр Лукашенко, выступая перед членами Национального собрания.

Комментируя отношения с Россией в формате Союзного государства, Лукашенко сказал:

«А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения».

«Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко выразил уверенность, что никто в Белоруссии не собирается отказываться от суверенитета и независимости постсоветской республики. Он уточнил: «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России».

«Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья», — добавил Лукашенко.

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Он сообщил также: «Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени».

Говоря о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным об углублении белорусско-российской экономической интеграции, Лукашенко сказал: «Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее».

Лукашенко также опроверг заявление посла Белоруссии в России Владимира Семашко, сказав: «Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С Президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать».

«Нам надо избрать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента», — заметил белорусский лидер.