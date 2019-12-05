Луганск, , 15:24 — REGNUM На позициях силовиков Украины, расположенных в районе населенного пункта Новозвановка на линии соприкосновения в Донбассе, произошел взрыв. Об этом 5 декабря на брифинге рассказал офицер Народной милиции ДНР Иван Филипоненко.

«Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы и средства на линии боевого соприкосновения», — заявил Филипоненко и добивал, что в районе населенного пункта Новозвановка на позиции 72 бригады ВСУ было замечено прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля «УРАЛ» с боеприпасами.

Также он рассказал, что во время разгрузки автомобиля с боеприпасами произошла детонация одной из укладок и взрыв. При этом в оборонном ведомстве ЛНР сообщили о четырех погибших и двух раненых силовиков Украины в результате произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали о том, что представители украинских силовых ведомств 7 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.