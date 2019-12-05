Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM Екатеринбургская дума объявила аукцион на размещение информации о своей деятельности в печатных СМИ города. Информация размещена на сайте госзакупок.

Депутаты готовы заплатить 475 тысяч рублей за публикацию текстов в газетах в 2020 году. Информацию требуется размещать на трёх газетных полосах формата А2, а печатное СМИ должно издаваться тиражом не менее 3,5 тысячи экземпляров и выходить не реже четырех раз в неделю.

Газету — победителя конкурса определят 17 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме раскритиковали выпуск мэрией газеты «Вестник пенсионера Екатеринбурга». После критики депутатов глава города остановил публикацию третьего номера газеты и инициировал служебное расследование по факту выхода печатного СМИ.

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