Иерусалим, , 13:04 — REGNUM Массированный обстрел Израиля из Сектора Газа, произведенный 12 ноября, вновь поставил вопрос об эффективности новейшей израильской системы ПРО «Железный Купол». Можно ли считать результаты перехвата удовлетворительными, рассматривает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Комплекс ПРО «Железный купол» Isna.ir

Боевиками в сторону Израиля было запущено 50 ракет, а перехвачено из них лишь 20. Плохо? Казалось бы, результат нельзя назвать убедительным, особенно для широко разрекламированного комплекса ПРО, да еще и в стране, которая разрабатывает и производит собственные мощные системы этого направления. Такие системы как Arrow или «Праща Давида» уже поставлены Израилем на боевое дежурство и защищают страну от тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Но от малых самодельных ракет, которые боевики используют против Израиля, защититься труднее. Речь идет о тех же «Кассамах», которые крайне примитивны, дешевы и запускаются с малых дистанций. Разработанный специально для отображений таких угроз «Железный купол» обладает определенными особенностями, которые позволяют ему не только поражать маломерные ракеты или даже снаряды, но и оценивать их траекторию. С учетом последнего обстоятельства «Железный купол» может и не сбивать запущенную по Израилю маломерную ракету, если она гарантированно должна упасть в безопасной, незаселенной и незастроенной зоне. Поэтому результат, показанный при отражении атаки 12 ноября, вовсе не так уж плох, ведь наибольшая часть несбитых «Железным куполом» ракет не причинила никакого вреда.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Справляется ли «Железный купол» Израиля с ракетной угрозой?».