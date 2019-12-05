Севастополь, , 15:17 — REGNUM На Украине отпустили задержанного члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Об этом журналистам сообщил севастопольский омбудсмен Павел Буцай.

«Вчера вечером мне сообщили, что его отпустили. Он находится на территории Украины и пока неизвестно, когда он вернётся домой», — отметил омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Крымом задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России», координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Игоря Кучерявого. По предварительным данным, политик решил сделать себе заграничный паспорт на Украине, чтобы иметь возможность путешествовать в обход санкций и визовых ограничений.

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