Минск, , 15:11 — REGNUM Белоруссии вообще ничего не надо от России. Об этом сегодня, 5 декабря, в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во время выступления перед членами двухпалатного Национального собрания Белоруссии Лукашенко подробно остановился на отношениях с Россией, подчеркнув: «Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнер, там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем».

Тем не менее он констатировал: «Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем. Согласно их и нашей конституции».

В то же время он высказал сожаление по поводу того, что решение проблемных вопросов выносится исключительно на президентский уровень. Обращаясь к «палаточникам» шестого созыва, он сказал: «Надо решать и внизу. И это недостаток шестого созыва — мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего в России. И слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Белоруссия — нормальное государство. Что у вас (России, — прим. президентской пресс-службы) больше нет таких союзников, как Белоруссия».

«Надо активнее в этом направлении работать. И всё больше и больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы был слышен голос не только президента, но и парламентариев. Тогда и правительству будет некуда деваться», — добавил Лукашенко.

Он также сказал: «Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками».

Лукашенко в диалоге с российским руководством выдвинул «главное человеческое условие — на равноправных началах». Он пояснил: «Это не значит, как в России часто (говорят, — прим. президентской пресс-службы), даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать, — прим. президентской пресс-службы), что взять всё в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется».

Развивая мысль о том, что Белоруссии вообще ничего не надо от России, Лукашенко сообщил: «Нам надо только то, чтобы были исполнены те наши договоренности (по духу, по букве), которые мы заключили. Если это союз, то на равноправной основе».