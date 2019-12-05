5 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 15:48 — REGNUM Если кто-то раньше не понимал, чем занимается правительство России, то, благодаря большому интервью премьер-министра Дмитрия Медведева, узнал — спортом и тимбилдингом.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Из программы, которая традиционно называется «Разговор с Дмитрием Медведевым», также традиционно можно уточнить данные Росстата, а также моменты, которые касаются лично главы правительства. Например, он хоть и «был обычным ребёнком», но начал читать в два года. Ещё шёл против системы, слушая рок-музыку в школе, разбирается в гаджетах, знает о предпочтениях телезрителей и YouTube. Каждый день он занимается спортом и периодически проводит неформальные встречи с правительством для взаимопонимания внутри коллектива — в институте Сбербанка и Сколково, а также на днях рождения.

Читайте также: Медведев рассказал о «тимбилдинге» правительства РФ

Разносторонний человек. Чему, как обычно, не нашлось место в разговорах Дмитрия Анатольевича, так это тому, чем живёт его народ. Разорвавшимся колёсам автобуса, сваренным заживо из-за коммунального озера с кипятком жителям Пензы. Это ведь не имеет отношения к его работе, верно?

Как и общественное мнение. Приведённые журналисткой данные о том, что 92% опрошенных хотели бы вернуться во времена СССР, он с лёгкостью отмёл, назвав мнение людей «свойствами человеческой памяти». Вот так, не взгляды, не убеждения, а какие-то ошмётки воспоминаний, поскольку в голове хранится только хорошее. Удивительно, что премьер-министр даже не допускает, что его ответ о товарном изобилии каждый из респондентов, отвечая на вопрос, смог задать себе самостоятельно. И в трезвой памяти сопоставить свою жизнь при потребительском буме и во времена дефицита вещей.

Читайте также: Медведев заявил, что «нельзя идеализировать Советский Союз»

Благодаря этому телешоу страна смогла представить ленинградского подростка Диму Медведева, читающего «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, подпольно слушающего рок и, когда появилась возможность, проводившего для своих сверстников дискотеки. И тот Дима завидует нынешним подросткам, у которых, по его системе ценностей, есть всё: компьютеры, телефоны, интернет, модная одежда, любая музыка, клубы. А они всё равно несчастны. И повзрослевшему Дмитрию Анатольевичу их не понять. Он ведь и сейчас окружён техническими новинками, и сейчас эти потребительские ценности — часть его жизни. Заботливо их пытается предостеречь: «Нельзя идеализировать Советский Союз. Большинство современной молодёжи не смогло бы там жить». Мол, медосмотры в школе проверяли только рост и вес (хотя сейчас и этих медосмотров в школах нет, а медсёстры и фельдшеры вынуждены искать другую работу).

И не понимает, что потребительские ценности в стране, где люди чувствуют себя бесправными, бедными, где разложилась социальная сфера, развалилась инфраструктура, попросту душат людей. И эту точку зрения ему не понять.