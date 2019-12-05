Минск, , 15:13 — REGNUM Белоруссия немало делает для Российского государства. Она всегда была для РФ западным форпостом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 декабря в своём обращении к парламенту.

Он подчеркнул, что Минск не просит у Москвы кредитов, а министру финансов дан личный запрет не брать последний транш Евразийского банка. Белоруссии нужно лишь одно — равные условия с российскими субъектами хозяйствования, в том числе при конкуренции.

С Россией налажено успешное сотрудничество в военной сфере. Так, на территории страны есть некоторые российские объекты, обеспечивается охрана союзной границы.

«Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит. Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь — на Западе», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко выступил в белорусском парламенте накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится в Сочи 7 декабря.

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