Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM Введение латинского алфавита в школах Казахстана отложили из-за необходимости его доработки в министерстве культуры. Об этом 5 декабря заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

Он отметил, что алфавит в школах республики в 2020 году не будет внедрен. «Это долгий процесс. Сначала должны утвердить, потом будут правила, затем будет «пилот», — сказал министр.

Он добавил, что для внедрения латиницы в школы необходима тщательная подготовка. В частности, необходимо подготовить учителей, учебники, решить проблемы материально-технической базы и переполненности классов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка — это длительный и трудоемкий процесс. По его словам, все варианты латинского алфавита получились неудачными.

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