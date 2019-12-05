Братислава, , 15:02 — REGNUM Повышенное внимание непростой ситуации на Балканах призвал уделить министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 5 декабря в Братиславе во время своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

«Повышенного внимания требует непростая ситуация на Балканах, — заявил глава МИД России. — Полевые присутствия ОБСЕ не должны использоваться для решения задач евроатлантической интеграции стран региона, недопустимы какие-либо действия в нашей организации, нарушающие резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН».

Также он отметил, что важно не забывать, что деятельность исполнительной структуры и институтов ОБСЕ должна ориентироваться на интересы всех участвующих в организации стран.

Кроме этого, Лавров указал, что полностью раскрыть заложенный в ОБСЕ масштабный, созидательный потенциал можно только на принципах взаимного уважения и баланса интересов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил в Братиславе, что новым специальным представителем председателя организации по Украине назначена дипломат из Швейцарии Хайди Грауд.