Киев, , 14:58 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, в Верховной раде Украины произошла драка между двумя членами фракции «Слуга народа» — Максимом Бужанским и Гео Леросом.

Об этом журналистам заявил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Порошенко уточнил, что драка произошла «на галерке», и ему не известно, что между собой не поделили эти народные депутаты. Он заявил, что депутатам от «Европейской солидарности» пришлось разнимать дерущихся и прекращать «гражданскую войну» внутри «Слуги народа».

«Я понимаю, что им есть за что бороться. Это уже мы все видим, вся страна, что они не могут поделить ничего, и еще когда так рейтинг сильно падает… Но пусть это делают как минимум не на наших местах», — обратился к партии власти Гончаренко.

«Ну что же, первая парламентская драка в Раде этого созыва произошла внутри фракции «Слуга народа», то есть, «слуг» со «слугами». Прогнозировано», — заявила, комментируя события в парламенте, политолог Олеся Яхно.

По ее словам, у партии Зеленского попросту нет общих объединяющих позиций, и в этом смысле фракция и «Слуга народа» де-факто так и не стала партией, всегда будут доминировать индивидуальные/групповые интересы/инстинкты.

«А значит — конфликты неизбежны. И, как и предполагалось, «концептуального оленя/оленей» начнут искать, прежде всего, внутри фракции», — отметила эксперт.

Комментариев от руководства фракции «Слуга народа» в настоящий момент нет. Подравшиеся, по версии Гончаренко, депутаты, обычно активные в соцсетях, также ситуацию пока не комментируют.