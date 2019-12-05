Киев, 5 декабря 2019, 14:57 — REGNUM Рассмотрение варианта отказа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от принудительного взыскания штрафа с Газпрома невозможно «в существующих юридических реалиях», заявил 5 декабря ТАСС глава АМКУ Юрий Терентьев.
«В существующих юридических реалиях это невозможно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на $3,26 млрд «за нарушения законодательства о защите конкуренции». Затем комитет насчитал 100% пени на этот штраф.
Читайте также: Зеленскому предлагают избавиться от ликеро-водочного завода в пользу АМКУ