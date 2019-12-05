Сеул, , 16:02 — REGNUM 16 декабря в Токио представители Японии и Южной Кореи проведут еще один раунд переговоров по вопросам экспортных ограничений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудят ряд вопросов, включая системы экспортного контроля и будущие направления развития.

Известно, что в данных переговорах южнокорейскую сторону представит генеральный директор по международной политики министерства торговли промышленности и энергетики Ли Хо Хён, японскую — его коллега Ида Йоити.

Отметим, что 4 декабря стороны провели предварительную встречу в Вене, Австрия.

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