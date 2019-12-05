Бишкек, , 14:51 — REGNUM Саудовский фонд развития намерен предоставить правительству Киргизии $30 млн (1 млрд 925 млн рублей) на реализацию проекта «Развитие систем водоснабжения и санитарии в сельских районах». Об этом сегодня, 5 декабря сообщает пресс-служба киргизского парламента.

Займ будет предоставлен республике на срок в 25 лет. При этом процентная ставка по кредиту составит 1% годовых.

По итогам реализации проекта чистой питьевой водой будут обеспечены более 146 тысяч жителей Баткенской и Таласской областей Киргизии.

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