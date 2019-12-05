Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Ввести двухпалатную парламентскую систему, как в США, вместо однопалатной предложила часть мажоритарных депутатов парламента Грузии. Об этом рассказал 5 декабря журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Дачи Берая, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Это конституционный законопроект и сейчас мы пытаемся изменить конституцию. Мы хотим, чтобы этот законопроект был задействован после 2020 года», — сказал Берая.

Он также отметил, что согласно действующей конституции, введение двух палат в парламенте Грузии допускается только после так называемой «деоккупации» грузинских территорий. Данный запрет депутаты планируют обойти, указав в законопроекте, что избирательная система страны будет пересмотрена после того, как Тбилиси возьмет под контроль так называемые «оккупированные» территории.

Напомним, в настоящее время в Грузии действует смешанная выборная система. Депутаты в парламент избираются по партийным спискам и мажоритарным округам.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии с 2008 года, якобы «оккупированными» территориями называют республики Абхазия и Южная Осетия. Это произошло после того, как Россия признала независимость данных республик в связи с тем, что грузинская армия напала на мирный Цхинвал.