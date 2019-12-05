Чебоксары, , 14:46 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил организовать «проверочные мероприятия» в связи с возвращением на пост министра природных ресурсов республики Ивана Исаева, ранее оправданного судом по уголовному делу. Назначению предшествовали «согласительные процедуры в соответствии с законом». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил сегодня, 5 декабря, в прямо эфире одного из местных изданий.

В ходе общения с жителями республики в одной из соцсетей был задан вопрос от правозащитника и оппозиционера Юрия Шакеева о возвращении в правительство Ивана Исаева.

«Юрий Алексеевич Шакеев у нас великий. Если хочет узнать, то может проверочные мероприятия организовать. Его оправдали, когда-то он (был) привлечён к ответственности. Согласительные процедуры в соответствии с законом с федеральным министром природных ресурсов мы провели. Если Юрию Алексеевичу завидно, что Исаев стал министром, то мы конкурсы проводим, он реально может подать документы, мы посмотрим его компетенцию. Если хочет, может даже стать премьер-министром, если компетенция его будет позволять. Поэтому везде и всюду говорить, что мы не те решения принимаем и вводить людей в заблуждение нельзя», — сказал Михаил Игнатьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2019 года Михаил Игнатьев на место министра природных ресурсов вернул Ивана Исаева, который ранее был фигурантом уголовного дела, хотя затем суд отменил преследование. До этого Исаев проработал министром 4,5 года, и был отправлен в отставку в апреле 2015 года.

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После возвращения поползли слухи о том, что Иван Исаев якобы подал заявление о возмещении зарплаты за четыре года. Напомним, по его последней декларации на посту главы минприроды (по итогам 2013 года) годовой доход по основному месту превысил 1,66 млн рублей. По простым арифметическим подсчётам, с учётом упущенного периода (4,5 года) выходит порядка 7,5 млн рублей.

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