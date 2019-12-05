Киев, , 14:46 — REGNUM Украина за последние 10 лет серьёзно ухудшила свои позиции на мировом рынке вооружений, заявил 5 декабря украинский политический эксперт Юрий Гаврилечко.

Политолог отмечает, что накануне в Киеве состоялась конференция, в ходе которой обсуждались вопросы коррупции в оборонной сфере и степень влияния коррупции на позиции Украины на мировом рынке вооружений. Эксперт озвучивает главные тезисы этого мероприятия.

По данным, которые приводит Гаврилечко, Украина снизила долю своего присутствия на мировом рынке практически в два раза, и покинула ТОП-10 экспортеров вооружений. В значительной мере это произошло по вине коррупционеров и скандалов, что с ними связаны, подчеркивает эксперт.

«Рынок вооружений очень консервативен и на нем нет партнёров, есть только заказчики и конкуренты. И вчерашние заказчики могут весьма оперативно прекратить сотрудничество с теми, кто увяз в коррупционных скандалах. Вернуть же себе утерянные контракты очень сложно», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 2 декабря Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что за последние годы экспорт украинского оружия сократился в четыре раза. По мнению эксперта, это связано, прежде всего, с потерей российского рынка. Коротченко заявил, что военный экспорт Украины «в лучшие времена при Януковиче» составлял более 2 млрд долларов в год, а по прогнозам на 2019 год Украина заработает в этой отрасли всего лишь 517 млн долларов.