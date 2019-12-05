Бишкек, , 14:42 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Киргизией планируется подписать и ратифицировать в 2020 году. Об этом 5 декабря заявил глава правительства ЕС в республике Эдуард Ауэр, сообщает агентство 24.kg.

Он напомнил, что предыдущее соглашение действовало последние 20 лет. Новый документ предполагает расширение политического диалога, сотрудничество в сфере защиты окружающей среды, транспорта, прав человека и многое другое, отметил Ауэр.

Он напомнил, что министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков и верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини уже согласовали документ. Представитель Евросоюза добавил, что ратификация соглашения может занять несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Киргизия и ЕС составляли новое соглашение о сотрудничестве с 2017 года. В ноябре 2018 года директор отдела политики, информации и прессы представительства Евросоюза в республике Раймондс Виргинс заявил, что Брюссель намерен продвигать в Киргизии права человека.

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