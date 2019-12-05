Минск, , 14:38 — REGNUM Белоруссия не может не иметь хороших отношений с США и Евросоюзом. Об этом сегодня, 5 декабря, в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Обращаясь к членам двухпалатного Национального собрания Белоруссии, Лукашенко отметил необходимость работать с технологически развитыми государствами. В том числе с США, сказал белорусский лидер, отметив: «Если они хотят. Потому что это империя».

«Мы не можем иметь плохих отношений, нам повезло в этом плане, с новой империей, которая возродилась, — КНР. Нас не в чем упрекнуть, что мы где-то были непоследовательны, что, как «блудная собака», хвостом виляли. Мы всегда честно выполняем свои обязанности, все свои договоренности», — сказал Лукашенко.

Он также отождествил Евросоюз со всей Европой, сообщив: «Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату — россиянину. Они все туда лезут. Как недавно сказал Сергей Лавров, «мы и сами с Европой стараемся установить дружеские отношения». Так что от нас требовать, что мы, живя в центре Европы, устанавливаем эти отношения?».

«Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны», — заявил Лукашенко.

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«Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки», — сообщил Лукашенко членам Нацсобрания.