Москва, , 14:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил своим указом Дмитрия Лякишева постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Соответствующий указ опубликован 5 декабря на официальном портале правовой информации.

«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, Швейцарская Конфедерация», — говорится в опубликованном документе.

Также другим своим указом президент России освободил от этой должности Геннадия Овечко, который находился на ней с мая 2014 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».