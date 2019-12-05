Сеул, , 14:30 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США курсировал у границ КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 5 декабря крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W был замечен над Сеулом и близлежащими регионами.

По мнению специалистов, США продолжают патрулировать регион и отслеживать передвижения северокорейской военной техники.

Напомним, что 4 декабря над Корейским полуостровом был замечен береговой патрульный самолёт ВМС США Lockheed P-3C Orion.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что доверительные отношения глав США и Северной Кореи не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР. В свою очередь, 5 декабря начальник генштаба Корейской народной армии отметил, что в случае применения оружия со стороны США, КНДР примет ответные действия.