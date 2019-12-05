Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Доклад главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Кагана перед правительством региона прошёл в закрытом режиме. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Чиновника пригласил выступить губернатор Евгений Куйвашев после доклада Кагана на совещании при уральском полпреде 4 декабря 2019 года. Инспектор тогда обвинил областные власти в недостаточном информационном освещении, которое уделяется реализации нацпроектов в регионе.

Кагана пригласили выступить перед региональным правительством. Когда подошла очередь инспектора, в зале для журналистов прекратили трансляцию заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каган пригрозил полиции мэрии Екатеринбурга за «невнятный» бюджет. Позже уральский полпред Николай Цуканов призвал Кагана лучше готовиться к совещаниям.

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