Посёлок Володарский, Астраханская область, , 14:19 — REGNUM В Астраханской области глава муниципального образования «Володарский сельсовет» стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие считает, что глава муниципального образования незаконно выдал юридическому лицу разрешение на добычу тысячи кубометров грунта. Ископаемые извлекли и вывезли, что повлекло нарушение интересов государства в сфере рационального использования и охраны недр.

Руководитель СУ СК РФ по Астраханской области Ибрагим Могушков лично возбудил уголовное дело в отношении главы Володарского сельсовета по статье «Превышение должностных полномочий».