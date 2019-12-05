Туркестан, Казахстан, , 14:19 — REGNUM Совещание по вопросам развития Туркестана провел председатель правительства Казахстана Аскар Мамин, сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Глава правительства напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание развитию Туркестана.

Мамин напомнил, что осенью 2020 года в Туркестане пройдет саммит глав государств Туркестана, поэтому строительство всех объектов необходимо закончить именно к этому сроку. Глава правительства посетил строящиеся объекты, а также дал старт строительству туристического комплекса «Караван-сарай».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Казахстана с рабочей поездкой прибыл в Туркестанскую область. Он принял участие в церемонии открытия прядильной фабрики ТОО Торгово-промышленная компания Alliance».

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