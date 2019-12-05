Москва, , 14:12 — REGNUM Ответ России на агрессию Грузии и пенсионная реформа стали самыми сложными решениями премьер-министра и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил 5 декабря на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был ещё совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение. Но последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным», — сказал он.

Из последних событий — это решение по пенсионной реформе.

«Очень сложное. Никому такое решение принимать-то не хотелось», — отметил Медведев.