Минск, , 14:10 — REGNUM Суверенитет Белоруссии является её национальной ценностью, а сама она стала «костью в горле» неким силам, которым «неймётся». Об этом 5 декабря заявил Александр Лукашенко в обращении членам двухпалатного Национального собрания Белоруссии шестого и седьмого созывов.

Лукашенко рассказал о мерах сохранения белорусской самоидентичности на примере парламентского строительства и констатации проблем с рождаемостью и воспитанием детей. Судя по публикации президентской пресс-службы, Лукашенко произнёс свою речь на «трасянке» — русском языке с примесью местных диалектов.

Во время выступления он поднял вопрос языка (в Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский). Выступление не транслировалось, в президентском дворце присутствовали лишь избранные СМИ.

«Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке «размаўляем», и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у «народзе кажуць, косткай у горле» кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы, — прим. пресс-службы президента) как-то живут», — сообщил Лукашенко «палаточникам» двух созывов.

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НАТО, по мнению белорусского лидера, одолевает безумие, а международные отношения подвергнуты турбулентности. Он отметил: «Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели «бязглуздзіцу» (бессмыслицу, — ИА REGNUM) и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период».

России также досталась порция критики. Лукашенко поведал: «Период будет непростой. Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды (вы видите это и по взаимоотношениям с нашим старшим братом), торговые войны и барьеры — реальность, которая объективно усложняет нам жизнь».

«Создавать экономическую систему, которая минимально зависит от рынка углеводородного сырья и других конъюнктурных товаров», — указал путь выхода бессменный белорусский лидер.

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