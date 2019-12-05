Киев, , 14:09 — REGNUM Украинская армия не перестанет быть приоритетом власти и после достижения в Донбассе мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря в ходе торжественных мероприятий по случаю годовщины создания вооружённых сил.

По его словам, всем странам видны усилия Украины по достижению мира в Донбассе и в настоящее время Киев стремится к нему дипломатическим путём. Однако позиция любого государства становится уверенной и сильной благодаря сильному войску.

«После достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на финансирование сектора безопасности и обороны Украины будет направлено 5,45% от ВВП. Военные расходы на 33,8 млрд грн превысят траты 2019 года.

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