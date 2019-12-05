Сеул, , 14:07 — REGNUM В Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы МИД Китая Ван И. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента Южной Кореи.

По их словам, глава Южной Кореи поблагодарил правительство Китая за поддержку в вопросе денуклеаризации Пхеньяна и установления мира на Корейском полуострове. Также Мун Чжэ Ин подчеркнул, что сотрудничество Сеула и Пекина поможет поддержать безопасность в Северо-Восточной Азии и справиться с трудностями в мировой экономике.

Кроме того, южнокорейский президент добавил, что надеется на встречу с премьер-министром Си Цзиньпином, которая поспособствует дальнейшему плодотворному сотрудничеству между странами.

Отметим, что 4 декабря министр иностранных дел Китая Ван И встретился с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва, с которой обсудил важность двустороннего сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Китая