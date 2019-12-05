Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Население Грузии негативно относится к радикализации протеста и призывам к свержению власти. Такое заявление сделала 5 декабря грузинский министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава минэкономразвития Грузии заявила, что общается с населением в разных районах страны, и знает, что жителей государства больше всего волнуют вопросы трудоустройства, цены, и сроки завершения строительства новых объектов.

«Всё, что мешает строительству, в том числе свержение, радикализация и другие подобные призывы, это то, что плохо воспринимается не только правительством, а и в целом населением страны», — сказала Турнава.

Как передавало ИА REGNUM, с середины ноября Грузию охватила новая волна протестов после того, как партия власти не поддержала на парламентских голосованиях законопроект, который предусматривал введение пропорциональных выборов в парламент страны. На протестные акции нередко приходят как сторонники оппозиции, так и сторонники властей. Противостояние иногда доходит до потасовки.