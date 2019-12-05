Бишкек, , 14:01 — REGNUM В киргизском сегменте соцсетей опубликовали фотографию с камеры «Безопасного города», на которой человек, похожий на руководителя государственной регистрационной службы Киргизии Алмаз Мамбетов, управляет автомобилем с подложным госномером, передает «Kaktus.media».

Сам руководитель госорганизации, которая занимается выдачей гражданам паспортов и других документов, а также автомобильных номеров, утверждает, что на фото запечатлен не он, а просто очень похожий на него человек.

Также стало известно, что этот же фальшивый госномер 578 ACD установлен еще как минимум на четырех других машинах разных марок.

Разгоревшийся на этом фоне скандал заинтересовал депутатов парламента Киргизии, которые предложили провести расследование по факту возможного использования чиновником подложных автономеров.

«Мы должны прекращать практику быть страной, где по разным коррупционным и иным причинам можно получать подложные документы, номера и так далее», — подчеркнула депутат Наталья Никитенко.

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