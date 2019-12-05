Братислава, , 14:04 — REGNUM Новым специальным представителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине назначена дипломат из Швейцарии Хайди Грауд. Об этом 5 декабря объявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в Братиславе на открытии пленарной сессии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Я хотел бы выразить мою благодарность за отличную и ценную работу моего специального представителя в Украине и в Трехсторонний контактной группе посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником», — приводит слова Лайчака УНИАН.

Напомним, швейцарский дипломат Хайди Грауд с 1997 года находилась на различных дипломатических должностях в Берне, Москве и Нью-Йорке. Затем, в 2012 году, стала председателем Целевой группы председательства ОБСЕ, а в 2015 — главой отдела по вопросам гуманитарной безопасности Департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии.