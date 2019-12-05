Берлин, , 13:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию. Об этом 5 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По словам представителя германского правительства Ульрике Деммера, казахстанский лидер уже сегодня в 12 часов (14:00 мск) встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Деммер добавил, что стороны обсудят вопросы региональной политики и политики Европейского союза в отношении стран Туркестана. Токаев также планирует встретиться с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в рамках его официального визита в Германию планируется подписать ряд документов на общую сумму $2 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана рассказал, о чем будет говорить с Меркель