Дамаск, , 13:51 — REGNUM На пути следования турецкой военной колонны вечером 4 декабря 2019 года раздался сильный взрыв. Речь идёт о срабатывании придорожного фугаса большой мощности. Большое количество турецких военных получили ранения, убитых нет.

Об этом факте сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на информационные ресурсы сирийской оппозиции. На этих источниках представлены и фотографии с места подрыва.

Инцидент имел место недалеко от города Джарабулус на севере сирийской провинции Алеппо. Турецкая военная колонна направлялась к своей базе в городе Аль-Балдак, который расположен к югу от Джарабулуса.

Никаких дополнительных подробностей пока не было обнародовано. Предварительные сообщения появились до полуночи с 4 на 5 декабря. Министерство обороны Турции ещё не прокомментировало эту ситуацию.

Можно предположить, что за этим взрывом стоят курдские отряды Народных защитников. Эти формирования объявили на территории Сирии, оккупированной Турцией, операцию под названием «Гнев оливок».

Анкара внесла Народных защитников в список террористических организаций и считает их сирийской ветвью запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. С другой стороны, эти курдские формирования составляют костяк созданных и поддерживаемых США Сирийских демократических сил.