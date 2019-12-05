Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Оппозицию удивляет отсутствие реакции со стороны правительства Грузии на ту ситуацию, которая сложилась в Германии в отношении дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. С соответствующим заявлением выступил депутат парламента от партии «Европейская Грузия» (бывший активный сторонник и член «Национального движения» Георгий Канделаки. Он провел прямую параллель между убийством Хангошвили, совершенным в Германии в августе этого года, и нападением на него, совершенным в Тбилиси в 2015 году.

«Федеральный прокурор Германии открыто обвинил Россию в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенном в августе этого года. Вчера Германия выдворила с территории страны двух российских дипломатов, а канцлер Ангела Меркель заявила, что собирается обсудить убийство Хангошвили с президентом России Путиным. На фоне всего этого, на фоне того значения, которое придается убийству этого гражданина Грузии, совершенно возмутительно демонстративное игнорирование этой новости со стороны правительства Грузии», — заявил Канделаки.

По его словам, отношение правительства Грузии к Хангошвили является наглядным примером драматичной эрозии системы национальной безопасности страны. Депутат особенно подчеркнул тот факт, что Зелимхан Хангошвили боролся не только против исламского экстремизма, но и против российской агентурной сети в Грузии.

«Общество помнит, как в 2015 году, в центре Тбилиси, на площади Зураба Жвания, было совершено вооруженное нападение на господина Хангошвили, во время которого в его направлении было выпущено 8 пуль. Сам Хангошвили, посвященные в это дело люди и неправительственные организации, которые изучили этот случай, отмечали, что имеют дело с умышленным сокрытием прокуратурой совершенного преступления», — напомнил Канделаки.

По его же информации, Зелимхан был вынужден покинуть Грузию из-за того, что дело о нападении на него осталось нерасследованным. Он обещает, что после отстранения от власти нынешнего правительства «Грузинской мечты» его партия «Европейская Грузия» обязательно расследует и инцидент 2015 года, и факт убийства Хангошвили.