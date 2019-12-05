Москва, , 13:45 — REGNUM Протестные акции 2019 года обозначили возросший запрос общества на справедливость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую всех этих дел (Устинова, Голунова). Очевидно, там есть, наверное, какие-то издержки в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом что-то менять даже. Но в целом это вызвало довольно мощный запрос на справедливость. И этот запрос вылился в том числе в различные акции», — заявил Медведев.

«Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном: мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно», — подчеркнул он.

Можно заявить о своём мнении, но всё-таки в порядке, заведённом действующими правилами, указал премьер-министр.

«И сколько бы ни говорили, что мы что-то подали, что-то не разрешили — законодательство может не нравиться, но его нужно всё же соблюдать. Иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций. То, что во Франции «жёлтые жилеты», в России может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный. Об этом государство должно думать», — заявил Медведев.