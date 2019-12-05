Тбилиси, , 13:46 — REGNUM От грузинских властей ожидают исполнения обещания ввести пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах в стране. Такое заявление сделала руководитель программы развития ООН в Грузии Луиза Винтон, сообщает 5 декабря агентство «Интерпресс-Ньюс».

"Переход на пропорциональную избирательную систему даст возможность всем партиям проявить себя, что является положительным явлением. Было обещано, что будет введена пропорциональная избирательная система, и мы ожидаем, что это обещание будет выполнено», — заявила представитель ООН.

Она также отметила, что насилие в Грузии приняло «тревожный характер». Кроме того, Винтон выразила надежду, что политический кризис будет разрешен в ходе переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, летом партия власти «Грузинская мечта» пообещала удовлетворить требования митингующих и внедрить на парламентских выборах 2020 года полностью пропорциональную систему взамен действующей смешанной. Данное обещание было дано, несмотря на то, что подобные изменения, согласно конституции Грузии, допускались лишь с 2024-го года.

В ноябре законопроект о переходе на новую избирательную систему не прошел голосование в парламенте из-за того, что его не поддержала «Грузинская мечта», имеющая большинство. Это вызвало новую волну уличных протестов в Грузии.

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