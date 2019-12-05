Пекин, , 14:03 — REGNUM Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн заявил, что США, если они хотят заключить торговое соглашение с КНР, должны сперва снизить тарифы на китайские товары, об этом 5 декабря сообщает Reuters.

«Китайская сторона считает, что тарифы должны быть снижены, как только будут достигнуты предварительные договоренности по соглашению», — отметил Фэн в комментарии журналистам агентства.

Ранее планировалось, что первый этап переговоров о торговом соглашении между двумя крупнейшими экономиками мира должен был состояться в ноябре 2019 года, однако этого не произошло.

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение может быть достигнуто после президентских выборов.

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