Минск, , 13:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает заявления о возможности военной агрессии России или стран Запада в отношении его страны «никому не нужными фейками». Об этом он заявил 5 декабря на встрече с белорусскими парламентариями, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

«Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Всё это никому не нужные фейки», — заявил белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он считает Россию стратегическим партнёром своей страны, а жителей России — братским по отношению к белорусскому народом.