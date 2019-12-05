Минск, , 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он считает Россию стратегическим партнёром своей страны, а жителей России — братским по отношению к белорусскому народом. Об этом он заявил 5 декабря в обращении к белорусским парламентариям.

«Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнер, там живут наши братья», — заявил президент Белоруссии.

Также он отметил, что Россия является для его страны партнером в экономической, политической и военной сферах и что добрососедские отношения двух стран проверены временем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России.