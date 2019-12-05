Севастополь, 5 декабря 2019, 13:16 — REGNUM Россия должна помочь задержанному на Украине севастопольскому депутату («Единая Россия») Игорю Кучерявому. Об этом 5 декабря заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, комментируя задержание севастопольского депутата украинскими спецслужбами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Крымом украинские спецслужбы задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого, который, по предварительным данным, отправился на Украину делать себе заграничный паспорт.
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