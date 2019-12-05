Киев, , 13:11 — REGNUM Президент Казахстана идет путем здравомыслия, и попытки украинских властей испугать его «позицией генассамблеи ООН» или тем более собственными демаршами весьма нелепы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 декабря, комментируя высказывания представителей МИД Украины.

Ранее официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что в ведомстве «глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией» и что «казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши».

Днем ранее Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в Казахстане не называют воссоединение Крыма с Россией «аннексией».

"Президент Республики Казахстан идёт путём здравомыслия. Он не сам поднимал тему Крыма, ему задали вопрос, он дипломатично ответил.

Полагать, что отношения с Украиной для Казахстана важнее отношений с Россией — полная нелепица и с политической, и с чисто экспертной точки зрения. Пугать Астану позицией Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму тем более глупо. Хотя бы потому, что Токаев в прошлом дипломат и знает, что резолюции ГА ООН обязательной силы не имеют. Пугать Казахстан дипломатическими демаршами Киева…

Ну и пара слов по поводу русского языка мадам Зеленко. Он «великолепен»: «глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ЗА отрицание аннексии украинского Крыма Россией».

Прямо скажем: «высокого» класса профессионалы работают в украинском МИДе!» — отметил Михаил Демурин.