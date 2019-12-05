Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В свердловском заксобрании рекомендовали отклонить законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Соответствующее решение принял комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

По мнению депутатов, нынешняя система назначения мэра является эффективной и стабильной. Кроме того, она позволяет экономить бюджетные средства — на прямые выборы потребуется потратить 120 млн рублей.

Судьба законопроекта решится на ближайшем заседании заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали «Комитет за прямые выборы мэра». Неформальное объединение возглавил депутат заксобрания Вячеслав Вегнер.

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