Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Представитель Программы развития ООН Луиза Винтон обеспокоена ростом насилия в Грузии и надеется, что противоборствующие стороны сумеют достичь соглашения путем переговоров.

Так она прокомментировала журналистам ситуацию в Грузии, сложившуюся после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, а оппозиция в ответ начала новую серию акций протеста.

Луиза Винтон поддержала требование оппозиции с заметила, что ожидает от властей выполнения обещания о переходе на пропорциональную систему выборов парламента.

«Переход на пропорциональную систему позволит всем политическим партиям проявить себя, и это будет положительным явлением. Было дано обещание введения пропорциональной системы, и мы ожидаем, что это обещание будет выполнено», — подчеркнула она.

Главным требованием оппозиции является выполнение данного председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной избирательной системе. Проект поправок в Конституцию, который предусматривал переход к такой системе, не поддержали мажоритарные депутаты, в результате чего он не набрал нужного для конституционных изменений количества голосов.

Оппозиция начала митинги и акции протеста с 14 ноября. После того, как лидеры оппозиции и гражданские активисты перешли к локальным акциям и блокированию зданий госструктур и офисов правящей партии, контракции стали устраивать и активисты молодежных организаций «Грузинской мечты».

Подобные акции часто заканчивались физическим противостоянием и разнимать конфликтующие стороны приходилось полиции. Несколько таких акций прошло в регионах Грузии и 4 декабря.