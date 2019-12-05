Тбилиси, 5 декабря 2019, 13:11 — REGNUM Представитель Программы развития ООН Луиза Винтон обеспокоена ростом насилия в Грузии и надеется, что противоборствующие стороны сумеют достичь соглашения путем переговоров.
Так она прокомментировала журналистам ситуацию в Грузии, сложившуюся после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, а оппозиция в ответ начала новую серию акций протеста.
Луиза Винтон поддержала требование оппозиции с заметила, что ожидает от властей выполнения обещания о переходе на пропорциональную систему выборов парламента.
Главным требованием оппозиции является выполнение данного председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной избирательной системе. Проект поправок в Конституцию, который предусматривал переход к такой системе, не поддержали мажоритарные депутаты, в результате чего он не набрал нужного для конституционных изменений количества голосов.
Оппозиция начала митинги и акции протеста с 14 ноября. После того, как лидеры оппозиции и гражданские активисты перешли к локальным акциям и блокированию зданий госструктур и офисов правящей партии, контракции стали устраивать и активисты молодежных организаций «Грузинской мечты».
Подобные акции часто заканчивались физическим противостоянием и разнимать конфликтующие стороны приходилось полиции. Несколько таких акций прошло в регионах Грузии и 4 декабря.