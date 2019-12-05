Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагает выделить как минимум $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, сообщает издание Defense News со ссылкой на замглавы Пентагона Джона Руда.

«Если Конгресс утвердит проект бюджета и выделит ассигнования, мы продолжим финансирование. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине», — сказал он.

По его словам, речь идет в том числе о противотанковых ракетах Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря по международной безопасности Кристофер Форд в комитете Сената заявил, что США планируют поставить Украине дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По его словам, новая партия оружия дополнит различную военную помощь США Украине, общий объём которой с 2014 года достиг $1,6 млрд.

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