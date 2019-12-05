Москва, , 13:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пытается нагнетать антироссийскую истерию, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что в офисе главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука проходят обыски, а также высказывание пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской о том, что обысков не было.

«Я хотел бы защитить девушку — пресс-секретаря украинского гестапо, — сказал Делягин. — Не исключено, что она сказала чистую правду, и возможно, никаких следственных действий не проводится, а проводится обычная акция устрашения и запугивания. Эта акция нужна для того, чтобы подвинуть противников Зеленского. Зеленский показал своими заявлениями, что он в Париже ничего подписывать не хочет. Соответственно нагнетается антироссийский психоз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что в офис Медведчука пришли с обыском вооружённые люди — возможно, сотрудники СБУ.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ назвала сообщения об обысках в офисе Медведчука слухами